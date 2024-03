Tyronn Lue ha chiamato Doc Rivers prima della trade di Harden?

I Los Angeles Clippers di Tyronn Lue hanno avuto bisogno di un periodo di adattamento dopo l’acquisizione di James Harden in uno scambio con i Philadelphia 76ers dell’ex Doc Rivers, ma da allora sono stati una delle migliori squadre dell’NBA.

Dopo la trattativa con James Harden, l’ex allenatore dei Sixers, Doc Rivers, ha dichiarato di aver parlato con i membri dello staff dei Clippers che lo hanno contattato in merito al potenziale inserimento di Harden nella squadra. Prima della partita dei Clippers contro i Milwaukee Bucks, coach Tyronn Lue ha confermato di aver parlato con Rivers prima di effettuare la trade per Harden, come riporta Law Murray di The Athletic.

“Sì, ho parlato molto con Doc Rivers della situazione di James, per avere il suo feedback, per sapere cosa pensava funzionasse e cosa non funzionasse, e lui ha pensato che sarebbe stato un ottimo scambio per noi, praticamente un no-brainer. Abbiamo preso James e lui ha accettato di sacrificarsi. È diventato un giocatore migliore di catch and shoot perché ora con Kawhi e PG sul parquet deve prendere più catch and shoot da tre, quindi ha fatto tutto quello che gli abbiamo chiesto”.

Tyronn Lue spoke to Doc Rivers about the James Harden trade

Doc told T Lue that it would be a great trade for the Clippers, "pretty much a no brainer." Lue praised Harden (again) for his sacrifices to set up Kawhi/PG, and said Doc said it from "day one" pic.twitter.com/Vwa1mvZy41

— Law Murray 🧭 (@LawMurrayTheNU) March 5, 2024