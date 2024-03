Draymond Green rivela come Klay Thompson l’abbia SALVATO grazie alla sua barca

Draymond Green e Klay Thompson hanno avuto finora una stagione difficile con i Golden State Warriors, soprattutto dopo aver affrontato diverse controversie, momenti difficili al tiro e una recente sconfitta di 52 punti contro i Boston Celtics.

Il mese di novembre del 2023 è stato particolarmente memorabile per Green, in quanto ha avuto un scontro fisico importante con il centro dei Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, che ha portato il giocatore dei californiani a una sospensione di cinque partite.

Nonostante la sospensione, Green si è assicurato di essere in forma andando in palestra. Nella sua recente apparizione nel podcast “7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony and The Kid Mero”, Green ha raccontato una storia interessante su una delle sue uscite in palestra.

“Il Bay Bridge era chiuso. C’era una protesta sul Bay Bridge. Hanno cercato di avere una scorta di polizia, ma non sono riusciti ad attraversarlo. Klay è venuto con la sua barca e mi è venuto a prendere in Jack London Square a Oakland”, ha ricordato Green mentre i padroni di casa ridevano in sottofondo.

Captain Klay came through in the clutch for Draymond @PrizePicks pic.twitter.com/f4C8hSy6L3 — 7PM in Brooklyn (@7PMinBrooklyn) March 4, 2024

La storia non ha offerto molto di più, anche se Green ha accennato al fatto di avere un filmato dell’incidente. La cosa più importante è che Draymond Green si è unito per la prima volta a Klay Thompson sulla sua barca, nonostante la guardia sia da tempo appassionato di nautica.

Leggi anche: Trapani Shark, tifoso BANNATO per 2 anni per offese al Presidente Antonini