Nikola Jokic giocherà le Olimpiadi con la Serbia? Vlade Divac non dà certezze…

Senza dubbio, il centro dei Denver Nuggets, Nikola Jokic, è il più forte giocatore di basket serbo di oggi. E probabilmente di tutti i tempi. Anche per questo la sua disponibilità per le Olimpiadi di Parigi 2024 è un grande affare per il suo Paese. Tuttavia, non c’è ancora alcuna certezza che Nikola Jokic possa vestire la maglia della Serbia alle Olimpiadi, secondo l’ex lungo dell’NBA e attuale dirigente della Serbia, Vlade Divac.

“Prima di tutto, non abbiamo ancora una conferma. Ovviamente la stagione è lunga e dobbiamo dargli più tempo per vedere come reagirà il suo corpo dopo la stagione”, ha detto Divac a Brian Geltzeiler e Eddie A Johnson durante una recente trasmissione su SiriusXM NBA Radio. “Ma se dovesse giocare, sarebbe una cosa enorme. Sapete, è un eroe laggiù. È ovviamente uno dei migliori, secondo me, il miglior giocatore della lega in questo momento. Quindi, se facesse parte della squadra, sarebbe una grande soddisfazione per l’intera nazione”, ha aggiunto Divac.

“It would be a great feeling for our entire nation”



Hall of Famer, Vlade Divac, explains to @BGeltzNBA & @JumpShot8 what it would mean for their country if Jokić plays in this coming Olympics. pic.twitter.com/dmjLo7iW6O — SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) March 5, 2024

Nikola Jokic darebbe senza dubbio alla Serbia una grande spinta se alla fine si dovesse unire alla squadra per le Olimpiadi. La Serbia non si è qualificata per le Olimpiadi di Tokyo 2020, ma ha vinto la medaglia d’argento durante la FIBA World Cup 2023 nelle Filippine.

