Trapani Shark, tifoso BANNATO per 2 anni per offese al Presidente Antonini

I Trapani Shark di Valerio Antonini continuano spediti il loro cammino verso i playoff con le avversarie che non riescono proprio a starle dietro, soprattutto dopo la sconfitta di Cantù in casa contro Rimini.

Eppure non tutti sono fan dell’attuale presidente del club siciliano però i granata non accettano insulti e hanno deciso di bannare un tifoso specifico per dei commenti fatti sui social. Qui di seguito potete leggere il comunicato dei Trapani Shark in difesa del Presidente Valerio Antonini:

A seguito dei ripetuti insulti non solo verso la società ma anche verso svariati tifosi granata, la società dichiara il tifoso in questione persona non gradita, proibendone di fatto l’ingresso agli eventi del Trapani Shark per i prossimi due anni, come consentito dai regolamenti in maniera di sicurezza interna verso elementi ritenuti pericolosi. La società e il Presidente Antonini si riservano di adire le vie legali a tutela dei propri interessi e della propria immagine lesi da gravissime affermazioni pubbliche rese sui social come dimostrato dalla foto qui sotto.



Abbiamo volutamente deciso di oscurare nome e cognome del tifoso in questione, mentre la società non ha voluto farlo e l’ha scritto a chiare lettere sul proprio sito internet.

