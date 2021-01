Tyronn Lue: “Kobe mi diede grande merito per la vittoria nel 2001”

Tyronn Lue ha vinto un anello da allenatore con i Cleveland Cavs ed ora siede sul pino dei Los Angeles Clippers: oltre che in panchina, Lue ha conquistato altri 2 campionati da giocatore con la maglia dei Los Angeles Lakers al fianco del duo Kobe-Shaq, nel biennio 2000-2001.

Proprio nelle Finals del 2001, Lue è stato protagonista, dalla parte sbagliata, del famoso step-over di Allen Iverson, che scavalcò Lue dopo un canestro segnato, per schernirlo. In un’intervista ad ESPN, il coach dei Clippers è tornato su quella serie per ricordare un pensiero che Kobe Bryant gli rivolse dopo la conquista dell’anello, ringraziandolo del lavoro difensivo su Iverson: “Sai amico, non so se saremmo diventati campioni senza di te, mi sarei stancato troppo in difesa cercando di marcare Allen. Il lavoro che hai fatto su di lui mi ha tolto tantissima pressione. Sei stato davvero fondamentale per la vittoria di questo anello“, queste le parole di Bryant riportate da Lue.

Giocatore ed allenatore classe ’91, quando non è in palestra è davanti al pc a scrivere di basket (con BU dal Novembre 2012) o a guardare i suoi amati Grizzlies. E’ stato caporedattore per la trasmissione di Legabasketv Serie A Beko Live per le stagioni 2015 e 2016 insieme a Matteo Gandini.