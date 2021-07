Ufficiale: Chris Wright torna in Italia e firma con Tortona

È arrivata nella notte la firma sul contratto che legherà Chris Wright, playmaker classe ’89, alla Bertram Derthona.

LA CARRIERA – Nato a Bowie (Maryland) il 4 novembre 1989, dopo avere disputato il St. John’s College High School, sceglie la prestigiosa Georgetown per la propria carriera collegiale. Dopo avere completato il quadriennio universitario Wright disputa la stagione 2011/12 con la maglia dell’Olin Edirne in Turchia, prima di fare ritorno in America con gli Iowa Energy in NBA D-League e in NBA con i Dallas Mavericks.

Nel 2013 gioca poi con i Capitanes de Arecibo, in Portorico, prima di accettare la proposta dell’Asvel, in Francia, nel 2013/14. Le successive esperienze della sua carriera lo portano in Italia, prima con la maglia di Pesaro e poi con quella di Varese, dove fa registrare 11.4 punti, 4.5 rimbalzi e 4.8 assist di media in Serie A e dove disputa anche la FIBA Europe Cup.

Nel 2016/17 accetta la corte della Fiat Torino, di cui è playmaker titolare: Chris si conferma un giocatore di grande rendimento, segnando 11 punti a gara nelle 22 uscite stagionali in LBA. Rimane in Italia anche nelle due annate successive, prima indossando la canotta di Reggio Emilia e poi quella di Trieste – nel 2018/19 – in cui gioca al fianco di Jamarr Sanders, che ritrova ora a Tortona. Grazie anche alle sue prestazioni, la formazione allenata da Dalmasson raggiunge i playoff, venendo eliminata dalla Vanoli Cremona ai quarti di finale.

Conclusa l’esperienza a Trieste, si trasferisce in Polonia al Pierniki Torun, mentre nella stagione 2020/21 indossa la canotta dell’Afyon Belediye in Turchia.

Ora fa ritorno in Italia per un nuovo capitolo della sua carriera, con i colori bianconeri della Bertram Derthona.

Fonte: ufficio stampa Derthona Basket