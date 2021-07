Ufficiale: la Vanoli Cremona annuncia l’arrivo di Andrea Pecchia

Vanoli Basket comunica di aver sottoscritto aver sottoscritto un accordo per la stagione 2021/22, con opzione per una seconda, con l’atleta Andrea Pecchia.

Guardia/Ala di 197 centimetri per 90 chili di peso, Andrea è nato a Segrate, in provincia di Milano, il 16 novembre del 1997.

Prodotto del vivaio dell’Olimpia Milano, con le scarpette rosse vince un titolo italiano under 17 nel 2013, guidato in panchina da coach Paolo Galbiati, e debutta in seria A il 19 aprile 2015 nella partita con Capo d’Orlando.

Fatta esperienza in serie C, seguendo coach Galbiati sia al Basket Boffalora, nel biennio 2013-2015, che, nella successiva stagione, alla Pallacanestro Bernareggio, nel 2016 viene ingaggiato dalla Blu Basket Treviglio in Legadue. In terra bergamasca continua il suo processo di maturazione incrementando di anno in anno il proprio minutaggio e le proprie cifre. Passa infatti dai 13 minuti con 4 punti e 2 rimbalzi della prima stagione ai 29 minuti con 10 punti, 7 rimbalzi e 2 assist della seconda che gli valgono il Premio Reverberi come miglior under 23 della Legadue.

Nel campionato successivo diventa capitano degli orobici vincendo il premio come miglior under 22 della seconda serie nazionale grazie ai 14 punti, 7 rimbalzi e 3.8 assist a gara, con 21.9 di valutazione media ed entrando nel giro della nazionale maggiore dopo aver stabilmente giocato in tutte le squadre nazionali giovanili e in quella sperimentale.

A Luglio 2019 arriva la chiamata nella massima serie grazie a Cantù. Nel campionato, che si conclude anticipatamente causa Covid, Pecchia in 19 incontri gioca 24.8 minuti di media con 7.7 punti, 4.5 rimbalzi e 1.2 assist a partita e viene convocato da coach Sacchetti per le gare di qualificazione ad EuroBasket.

In estate rinnova con la Pallacanestro Cantù e nella sua seconda stagione in serie A si conferma tra i migliori giovani del campionato consolidando il minutaggio e le sue cifre con 6.4 punti, 5.3 rimbalzi e 2.0 assist in 24 minuti di gioco che gli valgono la nuova convocazione in nazionale sia per le qualificazioni ad EuroBasket sia per il training camp in preparazione del torneo preolimpico di Belgrado.

Ora la chiamata della Vanoli Basket dove ritrova coach Paolo Galbiati e dove potrà continuare il suo percorso di crescita nella massima serie.

Flavio Portaluppi: “Andrea è un giocatore che si è costruito in palestra giorno dopo giorno e che ha consolidato la propria carriera stagione dopo stagione, conquistandosi ogni singolo minuto in campo e il rispetto dei proprio compagni e allenatori. Siamo convinti che la determinazione che ha mostrato negli anni per completare il suo bagaglio tecnico siano un biglietto da visita per le sue aspirazioni presenti e future e la garanzia che possa essere il giocatore giusto per la Vanoli e per il gruppo che stiamo costruendo”.

Andrea Pecchia: “Sono molto felice di essere approdato a Cremona, ringrazio Paolo e la società per l’opportunità che mi hanno dato. Sono molto carico e non vedo l’ora di incominciare questa nuova avventura insieme… Sono sicuro che ci divertiremo!”.

Fonte: ufficio stampa Vanoli Cremona