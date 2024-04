D’Angelo Russell DISASTROSO, e durante un timeout in Gara-3…

I Los Angeles Lakers sono sulla soglia dell’eliminazione, sotto 3-0 nel primo turno di Playoff contro i Denver Nuggets campioni NBA in carica. Anche in Gara-3, come nelle precedenti due partite, i giallo-viola hanno giocato bene il primo tempo, chiudendo in vantaggio all’intervallo, salvo poi farsi surclassare completamente nella ripresa. Il peggiore in campo per i Lakers è stato sicuramente uno: D’Angelo Russell, che in 24′ non è mai riuscito a segnare e ha tirato 0/7 dal campo.

La point guard dei Lakers era stata vicino a lasciare LA durante la stagione, ad un certo punto era stata anche retrocessa ad un ruolo in uscita dalla panchina. Quando però Darvin Ham aveva riportato Russell in quintetto, lui aveva risposto bene. Nei Playoff invece non sta andando altrettanto positivamente: D-Loading in Gara-1 aveva segnato 13 punti in 41′, tirando 6/20 dal campo e 1/7 da tre punti. Era andata un po’ meglio in Gara-2, con 23 punti, fino al disastro di Gara-3.

Ad alimentare anche una certa antipatia dei tifosi nei confronti di Russell è il suo atteggiamento. Durante Gara-3, nel momento più critico per i Lakers, il giocatore non ascoltava nemmeno il timeout, standosene in disparte.

DLo is not even in the Lakers’ huddle 😳 (🎥 @LADEig) pic.twitter.com/5yMrhrIEx7 — NBACentral (@TheDunkCentral) April 26, 2024

D’Angelo Russell era probabilmente frustrato perché, poco prima, dopo l’ennesimo errore al tiro, la Crypto.com Arena aveva iniziato a fischiarlo: