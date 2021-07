NBA – Philadelphia ha rifiutato una proposta di Indiana per Ben Simmons

Non è ancora chiaro se Ben Simmons sia sul mercato o meno, ma di certo le altre franchigie stanno tenendo d’occhio la sua situazione. Il giocatore ha rinunciato alle Olimpiadi con l’Australia per concentrarsi sul proprio miglioramento individuale, quasi obbligatorio dopo i deludentissimi Playoff con i Philadelphia 76ers. Non è però detto che durante l’estate non arrivi davvero uno scambio.

Secondo Jason Dumas, i Sixers avrebbero già rifiutato una prima proposta degli Indiana Pacers. In questa ipotetica trade, Philadelphia avrebbe ottenuto Malcolm Brogdon e una chiamata del primo turno al Draft per Simmons. Daryl Morey sarebbe disposto a cedere l’australiano soltanto per un giocatore di livello All Star.

The Sixers have already fielded offers for Ben Simmons but continue to hold a stance that they will only trade him for an all-star caliber player. They most recently turned down a deal with the Pacers that included Malcolm Brogdon and a 1st round pick.

— Jason Dumas (@JDumasReports) July 2, 2021