La NBA sta per approdare su Amazon Prime Video

Amazon Prime Video si prepara ad entrare di prepotenza nel mondo dello streaming di eventi sportivi: dopo aver messo le mani su alcune partite della UEFA Champions League pochi anni fa, ora il colosso di Jeff Bezos sta per trovare un accordo con la NBA, come riportato da The Athletic.

Se davvero la partnership dovesse essere ufficializzata, sarebbe una rivoluzione per il mondo dei diritti TV sportivi. L’accordo di cui si parla sarebbe per un numero “significativo” di partite, sia di stagione regolare che di Playoff, e durerebbe addirittura 10 anni a partire dalla stagione 2025-26.

L’arrivo di Amazon non escluderà emittenti più tradizionali come ad esempio ESPN, che ci si aspetta rinnovi il proprio contratto mantenendo le NBA Finals come esclusiva. La prossima stagione sarà l’ultima prima della scadenza di un altro accordo decennale, firmato nel 2014 con ESPN e TNT, per una cifra annuale media che porta nelle tasche della Lega 2.6 miliardi di dollari l’anno.

Per includere un terzo partner, Amazon appunto, ESPN e TNT vedranno leggermente ridimensionato il proprio numero di partite: ci si aspetta che ESPN passi da 100 a 80. Secondo The Athletic, le partite del giovedì potrebbero essere quelle disponibili su Prime Video.

Amazon sarebbe inoltre interessata all’acquisto dei diritti globali della NBA, ciò significa che anche in Italia potremmo alla fine vedere le partite sulla piattaforma. Ad oggi, da noi, le dirette sono affidate esclusivamente a Sky Sport, mentre globalmente è ovviamente disponibile l’NBA League Pass, che non subirebbe modifiche.