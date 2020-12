Ufficiale: la VL Pesaro annuncia la firma di Gerald Robinson

La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro comunica di aver raggiunto un accordo fino al 15 febbraio – e rivalutabile in base al rientro dell’infortunato Frantz Massenat – con la guardia di 185 cm e 77 kg Gerald Robinson. Nato il 10/02/1989 a Nashville (Tennessee), frequenta il college a Tennessee State e poi a Georgia. Terminata l’esperienza collegiale, approda subito in Europa. Nella stagione 2012/2013 veste la maglia della formazione belga della Stella Artois Leuven Bears. L’annata successiva lo vede impegnato in Israele con l’Hapoel Gilboa Galil Elyon. L’anno dopo si trasferisce in Lettonia dove conquista il titolo nazionale con i colori del VEF Riga e disputa l’Eurocup (con una media di 16.1 punti, 3.8 rimbalzi e 3.3 assist).

Nel 2015/2016 è in Francia con il Nanterre, la stagione seguente per lui inizia in Iran al Bandar Imam e si chiude all’Alba Berlino prima di due campionati che lo vedono ritornare in Francia con il Monaco con cui raggiunge la finale scudetto e la finale di Champions League nel 2017/2018. Nella competizione europea è protagonista con una media di 15 punti, 3 rimbalzi e 3,1 assist.

Nel 2019/2020 la sua annata inizia in Grecia nel Promitheas Patrasso con cui partecipa anche all’Eurocup terminando poi in Turchia al Bursaspor (con una media di 10.5 punti, 2.1 rimbalzi e 3 assist). Nel mese di agosto 2020 firma con la Virtus Roma fino al ritiro dal campionato di Serie A della formazione capitolina. Nella sua nuova esperienza a Pesaro vestirà la maglia numero 22.

Fonte: ufficio stampa VL Pesaro

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.