Ufficiale: Leonardo Totè concluderà la stagione in prestito all’estero

Fortitudo Pallacanestro comunica che Leonardo Totè concluderà l’attuale stagione sportiva in prestito al Bilbao Basket. Una decisione presa di comune accordo tra Club, staff tecnico e giocatore, consapevoli che (a stagione ormai conclusa per la Lavoropiù) possa costituire un’occasione importante (per il centro di proprietà della Fortitudo) quella di misurarsi nelle prossime settimane in un campionato importante con la maglia della squadra basca (affrontata quest’anno in Champions League), misurandosi anche con sodalizi di assoluto livello e prestigio.

Nell’augurare il più sincero in bocca al lupo a Leonardo per la chiusura di questa stagione agonistica, Fortitudo Pallacanestro è già pronta a riaccoglierlo nel momento in cui scatterà la preparazione estiva, in vista del campionato di serie A 2021/22.

Fonte: ufficio stampa Fortitudo Bologna

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.