Ufficiale: nel reparto esterni della Dinamo Sassari arriva Tyus Akili Battle

La Dinamo Banco di Sardegna è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo con l’atleta statunitense Tyus Akili Battle per la stagione 2021-2022. Classe 1997, Battle arriva dalla prima annata da professionista in forza a Enisey, in Russia, dove ha disputato la VTB League chiudendo con 12.6 punti, 3.8 rimbalzi e 2.6 assist in 24 gare.

che può coprire tre ruoli diversi, con i suoi 198 centimetri per 93 chilogrammi, Tyus unisce ottime doti atletiche alla pericolosità offensiva: grande saltatore, può contare su lunghe leve, esplosività e atletismo. Giocatore che può correre il campo, letale nell’attaccare il ferro: Battle è un giocatore dagli ampi margini di crescita.

Considerato fin dalla high school uno dei migliori prospetti d’America, dopo aver frequentato Syracuse, ha mosso i primi passi da professionista in G-League prima di approdare in VTB League. Nel 2014 ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali Fiba Under 17.

Carriera. Nato il 23 settembre 1997, a Livingston, in New Jersey: dopo la high school, in cui colleziona ottimi numeri diventando il trentaseiesimo prospetto d’America, attira su di sé le attenzioni di diversi college. Nel 2014 vince la medaglia d’oro ai Mondiali Fiba Under 17 con il Team Usa. Sceglie Syracuse dove nell’anno da freshman con gli Orange scrive 11.3 punti a partita, al secondo anno viene inserito nel secondo gruppo dell’All-Acc Selection 2017-2018. Nel 2018 approda alle Sweet Sixteen dell’Ncaa Tournament, dove Syracuse viene eliminata da Duke. In testa alla Ncaa per minuti giocati (39.0), da sophomore ha superato il traguardo dei mille punti segnati. Viaggiando a 19.2 punti a partita con il 32% da tre. Inizialmente dichiarato eleggibile al draft, decide poi di disputare l’ultimo anno di college scrivendo nel suo anno da junior 17.2 punti di media migliorando

ancora le sue percentuali di tiro. Undrafted nel 2019, firma un contratto con i Minnesota Timberwolves debuttando nella NBA G-League Iowa Wolves con 8.0 punti e 3.5 rimbalzi a partita. Lo scorso luglio ha firmato il primo contratto overseas con BC Enisey, in Russia: qui debutta nella VTB League e vince lo Slam Dunk Contest. Ha chiuso il primo anno da professionista con 12.6 punti, 3.8 rimbalzi e 2.6 assist.

Fonte: ufficio stampa Dinamo Sassari