Ufficiale: Tommaso Marino scende in Serie B e firma con i Legnano Knights

Arriva a Legnano Tommaso Marino, play senese del 1986 che si è formato proprio alla Mens Sana Siena con cui ha vinto diversi scudetti giovanili e il campionato italiano di Serie A nel 2003/04.

Lungamente seguito dai Knights fina dai tempi in cui fu acerrimo avversario con la maglia di Treviglio, finalmente vestirà la maglia dei Knights dopo aver risolto il contratto con Chiusi di A2.

Partito con la Mens Sana, ha poi vestito negli anni le maglie di Trapani, Porto Torres, Omegna, Teramo, Casalpusterlengo, Treviglio, Forlì, Ravenna e Scafati, con la parentesi più importante in maglia BluBasket (5 stagioni dal 2013 al 2018).

Play dalla grande leadership e dal pericoloso tiro da lontano, è un giocatore che oltre al campo ha anche delle attività importanti al di fuori del campo, la cui principale è Slum Dunk (di cui è fondatore con Bruno Cerella), onlus benefica che svolge attività umanitarie in Kenia, portando il basket e aiuti concreti a bambini poco fortunati.

Basilico: “Il merito di questa operazione è da attribuire al nostro presidente Marco Tajana che ha seguito personalmente la trattativa. Dopo essere venuto a conoscenza della possibilità che Tommaso uscisse dal contratto con Chiusi, si è messo all’opera e ha portato in maglia Knights un giocatore di categoria superiore, che avevamo già provato a prendere in passato, sin dai tempi della A2.

La sua carriera penso sia sufficientemente autoesplicativa; come giocatore è un giocatore dal peso specifico importantissimo per la nostra squadra e nell’ambito del campionato. Sicuramente con lui assumiamo una dimensione perimetrale importante, ma più in generale abbiamo preso un giocatore che sarà importante sia dentro sia fuori dal campo”.