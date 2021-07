Kyrie Irving negli ultimi anni ci ha abituati a tante uscite strane, ma questa rischia di scatenare un vero e proprio caso. La point guard dei Brooklyn Nets, su Instagram, ha attaccato direttamente Nike, azienda che sponsorizza e che disegna le sue scarpe. Da poco sono infatti state presentate le Kyrie 8, ultima versione delle signature shoes di Irving che però non sarebbero state disegnate con il contributo del giocatore.

Irving ha addirittura scritto che le nuove scarpe “fanno schifo” e si è scusato con chi vorrebbe comprarle.

Non ho nulla a che fare con il design e il marketing delle Kyrie 8, secondo me fanno schifo! Non ho assolutamente nulla a che fare con queste scarpe! Nike vuole metterle in vendita senza il mio ok, indipendentemente dal mio parere. Quindi mi scuso in anticipo con gli appassionati di sneakers e i supporter del brand KAI11.