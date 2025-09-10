Una Finlandia COMMOVENTE batte anche la Georgia e vola in semifinale

Finlandia-Georgia 93-79

(28-15; 29-25; 14-22; 22-17)

Con un posto nella storia in palio, la Finlandia ha conquistato la sua prima semifinale di sempre con un convincente 93-79, mentre la Georgia ha scritto la sua storia raggiungendo per la prima volta i Quarti di Finale.

Finlandia: la corsa verso la storia

La squadra guidata da Lassi Tuovi ha imposto il proprio ritmo fin dall’inizio, contrapponendosi allo stile più lento e basato sul gioco interno della Georgia, allenata da Aleksandar Dzikic.

Il momento decisivo è arrivato nel primo quarto: Finlandia ha chiuso con un parziale da 28-15, grazie soprattutto al canestro da tre di Mikael Jantunen allo scadere del tempo. Questo vantaggio iniziale ha permesso alla squadra nordica di gestire la partita e mantenere il controllo, nonostante un tentativo di rimonta di Georgia a sette minuti dalla fine.

Mikael Jantunen: l’eroe della partita

Se Lauri Markkanen ha brillato con 17 punti, 6 rimbalzi e 4 stoppate, il protagonista indiscusso è stato Mikael Jantunen, autore di 19 punti e 5 rimbalzi, con tre triple decisive nei momenti chiave della gara. La Finlandia ha chiuso il match con un vantaggio netto quando Jantunen era in campo, confermandosi come la chiave offensiva della squadra.

Statistiche impressionanti

La Finlandia ha dominato soprattutto dalla lunga distanza, con 10 triple su 15 nel solo primo tempo. Si tratta della quarta volta che la nazionale nordica segna oltre 50 punti nella prima metà di una partita di EuroBasket dal 2022, un risultato che sottolinea il progresso costante del basket finlandese.

Anche il contributo dalla panchina è stato determinante: Sasu Salin ed Edon Maxhuni hanno messo a referto 29 punti combinati con un incredibile 75% da tre.

Nonostante la sconfitta, la Georgia ha già scritto la storia, raggiungendo per la prima volta i Quarti di Finale. L’ovazione dei circa 1.000 tifosi presenti ha reso merito a una squadra che non ha mai mollato, anche quando il divario era di 20 punti.

Prossimo appuntamento

La Finlandia affronterà venerdì il vincitore della sfida tra Germania e Slovenia, cercando di compiere un altro passo verso il sogno del titolo europeo.

Con questo risultato, Finlandia dimostra che la sua ascesa nel basket europeo non è un caso: dai 16º posti del 2015, fino al 7º nel 2022, ora la nazionale finlandese è pronta a contendere il trofeo continentale.

Finlandia: Jantunen 19, Markkanen 17, Maxhuni 15, Salin 14.

Georgia: Mamukelashvili 22, Sanadze 19, Shengelia 18, Bitadze 14.

QUI le stats complete del match.