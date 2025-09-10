Amedeo Della Valle e la Nazionale: “Rammarico per gli ultimi anni, a questo Europeo ci potevo stare”

In un’intervista con La Repubblica, Amedeo Della Valle ha parlato con franchezza tanto della recente esperienza nella nazionale 3×3, con la quale ha appena vinto il bronzo europeo, quanto sul suo rapporto con l’Italbasket, ora che Gianmarco Pozzecco si è dimesso. L’ormai ex CT non ha praticamente mai preso in considerazione il capitano della Pallacanestro Brescia e Best ITA della stagione LBA 2024-25.

Della Valle ha descritto come “dal punto di vista fisico davvero duro” lo sport di basket 3×3, sottolineando che non si tratta solo di una versione ridotta del basket tradizionale, bensì di due discipline distinte e impegnative in modo diverso. “Ho visto un’opportunità. Amo il basket e, non essendo stato convocato in Nazionale maggiore negli ultimi anni, ho visto nel 3×3 delle potenzialità da esplorare” ha dichiarato Della Valle.

Sull’Italbasket, Della Valle non ha invece nascosto un certo rammarico: “Ho un po’ di rammarico per gli ultimi anni e sono sicuro che un Della Valle all’ultimo Europeo ci sarebbe potuto stare. Non perché io pensi di essere l’ago della bilancia di una squadra, come Doncic o Antetokounmpo. Ma credo di aver mostrato sul campo, durante tutti gli ultimi campionati, di avere ancora qualcosa da dire in azzurro. E no, per me non è una pagina voltata”. Insomma per la guardia italiana la Nazionale non è un capitolo chiuso, e chissà che il nuovo CT (probabilmente Luca Banchi) non decida di coinvolgerlo in questo ciclo che sta per iniziare.