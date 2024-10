Varese, Herman Mandole PREOCCUPATISSIMO: “Siamo in una situazione pericolosa…”

Le parole di Herman Mandole, coach di Varese, al termine di Openjobmetis Varese contro Trapani Shark:

«Ancora una volta abbiamo subìto troppo a rimbalzo offensivo; questa non è una questione di tecnica, ma di posizione e anche oggi non abbiamo fatto bene. Allo stesso modo non siamo stati bravi nemmeno in quello difensivo, per colpa del quale abbiamo lasciato per strada una vittoria che per noi sarebbe stata importantissima. Siamo in una situazione pericolosa perché quando le cose non vanno bene vogliamo risolvere le cose in 1vs1 e questo ha un prezzo troppo alto per noi».

La situazione in casa Varese è davvero preoccupante perché la formazione di Herman Mandole è sempre andata oltre i 100 punti subiti in queste prime 4 partite e salvarsi con questa difesa è quasi impossibile. D’altronde non è una notizia di oggi perché è da agosto che il tecnico argentino sottolinea il problema ma non sembra riuscire a trovare una cura.

Stiamo a vedere se i biancorossi riusciranno a uscire da questo tunnel e arrivare così alla salvezza, risultato che ad oggi non è per nulla scontato. Solo il tempo ci dirà se ce la faranno o meno.

