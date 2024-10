La Ge.Vi. Napoli ha iniziato malissimo il suo campionato: 0 vittorie in 4 partite, come Varese. Il più in discussione di tutti è proprio il coach di Napoli, Igor Milicic, l’artefice della vittoria della Coppa Italia dell’anno scorso, e intanto circola anche il nome di Deshaun Thomas come possibile ala, lui che ha già giocato in Italia con la maglia dell’Olimpia EA7 Milano.

Ricordiamo che qualche giorno fa i campani hanno allontanato dalla squadra la guardia-ala americana Jordan Hall, lui che ha avuto un piccolo passato in NBA con i San Antonio Spurs. Thomas sarebbe quindi l’alternativa in quel ruolo, il quale ritroverebbe Kevin Pangos, suo ex compagno ai tempi delle Scarpette Rosse nella stagione 2022-2023.

Deshaun Thomas ha solo 33 anni, anche se pare che il meglio l’abbia già dato, però porterebbe sicuramente esperienza alla Ge.Vi. Napoli, sebbene ci sia da capire se eventualmente sarà allenato da Igor Milicic o da un altro allenatore.

Stiamo a vedere cosa accadrà nel giro di 48-72 ore al massimo a Napoli. Sicuramente c’è bisogno di una scossa per dare un cambio di marcia alla stagione dei campani che non è iniziata come avrebbe dovuto.

Fonte: Il Mattino

