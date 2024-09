Varese, storia finita con Leonardo Okeke: si va avanti con Abdel Fall fino a fine stagione

Lo si sapeva da qualche giorno ma ora è ufficiale: la Pallacanestro Openjobmetis Varese ha rescisso il contratto di Leonardo Okeke e ha deciso di continuare fino a fine stagione con il centro senegalese di formazione italiana, Abdel Fall.

Questo il comunicato freddissimo della società biancorossa per comunicazione la risoluzione del contratto del classe 2003 nativo di Monza:

Pallacanestro Varese comunica di aver raggiunto un accordo con Leonardo Okeke per la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al club biancorosso per la stagione 2024-25.

Qui di seguito invece il comunicato di Varese che annuncia che Fall prenderà il posto di Okeke nel roster biancorosso:

Pallacanestro Varese è felice di comunicare di non aver esercitato la clausola di uscita prevista dal contratto di Abdel Fall che, pertanto, rimarrà in biancorosso fino al termine della stagione 2024-2025.

Carriera

Nato il 24 gennaio 1991 a Dakar, “Aka” si trasferisce in Italia, a Roma, con la famiglia quando è ancora un bambino. Si forma nel prestigioso vivaio della Stella Azzurra per poi esordire in A2 nella stagione 2012-2013 con la canotta di Trieste. Il triennio successivo lo trascorre nelle fila di Casale mentre nel 2016-2017 si divide tra Torino (esordio in Serie A) e Udine. L’anno dopo torna in Serie A con Brescia, ma da quello successivo si stabilisce nuovamente in A2 dove, in ordine, indossa le maglie di Eurobasket Roma, Scafati, Capo d’Orlando, Latina e, infine, nuovamente Casale dove chiude la scorsa stagione mettendo a referto 9.5 punti e 6.7 rimbalzi a partita.