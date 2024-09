Porte girevoli in casa Scafati: Tolbert verso il taglio, a rischio anche coach Nicola!

Scafati è un’ambiente molto “frizzante” ed esigente nei confronti dei suoi players e dei relativi coach, come testimoniato dalla grossa mole di switch avvenuti negli scorsi due anni (soprattutto di giocatori americani) a stagione in corso.

Ebbene, anche quest’anno è iniziato con una certa instabilità per una serie di situazioni che stanno maturando giorno dopo giorno.

Il mancato tesseramento del centro Amida Brimah per problemi fisici emersi dagli accertamenti medico-sanitari ha costretto il club di Longobardi a intervenire nuovamente sul mercato.

Nel fine settimana è arrivato l’annuncio circa l’ingaggio di Paulius Sorokas, ma l’ala lituana non rappresenta la soluzione per sistemare lo spot sotto le plance, piuttosto preannuncia il taglio – che sembra ormai prossimo – di Sage Tolbert, il cui inquadramento non ha convinto lo staff.

Intanto, nelle ultime ore è rimbalzata la notizia di un infortunio abbastanza serio per Scott Ulaneo, prontamente disdetta dall’ex Varese tramite un commento ad un post di instagram (dovrebbe trattarsi di un’acciacco risolvibile in 15 giorni scarsi).

La news più clamorosa, tuttavia, riguarda i rapporti incrinati tra la dirigenza gialloblu e coach Nicola, probabilmente legati a dissidi circa le scelte da operare in campagna acquisti.

Il playmaker Frank Mason è ugualmente sotto i riflettori per essersi presentato in ritiro pre-stagionale in evidente stato di sovrappeso, pertanto è da ritenersi in valutazione di quì alle prossime settimane.

A brevissimo arriverà l’annuncio sul nuovo centro, vedremo come si evolveranno le altre situazioni. Di certo Scafati, pur partendo in anticipo nella costruzione del roster rispetto alle altre franchigie, si ritrova a tre settimane dall’inizio della LBA in uno stato di incertezze e valutazioni ancora in corso.

