Il Real Madrid si sta preparando per il prossimo colpo di mercato della Turkish Airlines EuroLeague: Cedi Osman.

Osman, 29 anni, è in trattative avanzate con i Los Blancos, secondo fonti di Eurohoops. Con uno spazio limitato per un contratto garantito in NBA, Osman sta prendendo in considerazione l’idea di tornare in Europa per il prossimo passo della sua carriera.

💣🔥Cedi Osman has advanced in talks with Real Madrid per Eurohoops sources. The Turkish forward has not guaranteed NBA offers and strongly considers a return to Europe. More on @Eurohoopsnet and @EurohoopsTR pic.twitter.com/jyQjGHedYf — Buğra Uzar (@bugrauzar24) September 2, 2024

Osman è diventato free agent dopo un anno con i San Antonio Spurs. Sotto la guida di Gregg Popovich ha partecipato a 72 partite della stagione regolare NBA 2023-24, con una media di 6,8 punti a gara e il 47,9% dal campo, di cui il 38,9% da tre punti. Ha aggiunto 2,5 rimbalzi e 1,7 assist a gara.

L’ala turca ha trasferito il suo talento in NBA nel 2017, dopo aver disputato 98 partite di EuroLeague con l’Anadolu Efes. Nel 2015 è stato selezionato dai Minnesota Timberwolves con la 31esima scelta assoluta del draft NBA. Tra il 2017 e il 2023 ha giocato con i Cleveland Cavaliers. Nella scorsa stagione è stato ceduto agli Spurs.

Insomma, i Blancos non hanno ancora finito di fare mercato e il turco sarebbe non poco la differenza in EuroLega. Vediamo se alla fine il Real Madrid inchiostrerà Cedi Osman.

