Vasilije Micic, che brutto infortunio! Eurobasket a rischio per il serbo

Il pubblico di casa della Stark Arena di Belgrado è rimasto scioccato nel vedere la stella della Serbia e l’MVP in carica dell’EuroLega,Vasilije Micic, lasciare il campo nella prima metà della partita di qualificazione alla Coppa del Mondo 2023 contro la Grecia in quello che è sembrato un infortunio alla caviglia.

Durante un attacco Micic è saltato ed è atterrato goffamente sulla caviglia sinistra. Ha dovuto lasciare il campo e recarsi negli spogliatoi zoppicando, con l’aiuto dello staff della nazionale serba.

Un paio di minuti prima dell’uscita di Micic, anche il greco Kostas Antetokounmpo si è infortunato e si è visto costretto a lasciare la partita. Dopo un tentativo di rimbalzo,è andato in panchina zoppicando sulla gamba sinistra e poi ha deciso di raggiungere gli spogliatoi. Per il basket greco, federazione. Αntetokounpo ha un’irritazione del legamento rotuleo.

La speranza è che Micic non si sia fatto nulla di grave perché sarebbe una gravissima perdita per la Serbia. Nel caso non sarebbe da escludere un ritorno in gruppo di Milos Teodosic, che è stato tagliato qualche settimana fa ma è il sostituto naturale del playmaker dell’Efes. Stiamo a vedere se davvero il 44 della Virtus Bologna potrà essere utile per l’ultima volta alla sua Serbia.

