Tacko Fall, né NBA né Europa per la prossima stagione

Tacko Fall non giocherà in NBA nella prossima stagione né in Europa, come sembrava fino a qualche giorno fa.

Il centro senegalese, ex Boston Celtics e Cleveland Cavaliers, andrà a giocare in Cina per lo Xinjiang. Lo scorso anno Fall ha disputato 10 partite con i Cavs e 30 in G-League con Canton viaggiando con medie di 16 punti e 11 rimbalzi a partita.

Fall è diventato un giocatore di culto soprattutto tra i tifosi più che per le sue gesta in campo. Adesso porterà i suoi 231 cm in Cina per un anno, cercando di rilanciarsi e puntare di nuovo alla NBA.

Three-year NBA veteran Tacko Fall is signing a one-year deal in the Chinese Basketball Association with Xinjiang, per sources. The 7-foot-6 center played for Boston and Cleveland and now departs to play abroad. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 25, 2022