Verso Brescia-Brindisi, Buscaglia:”Serve molta coesione, umiltà e disponibilità”

MAURIZIO BUSCAGLIA (FONTE: Ufficio Stampa Pallcanestro Brescia):“La partita è molto difficile, ci impegnerà dal punto di vista fisico e tecnico: giochiamo con una squadra molto lunga e completa, che va fermata nel gioco a campo aperto. Serve molta coesione, umiltà e disponibilità per il bene della partita e c’è bisogno di rivalsa, soprattutto perché veniamo da una sconfitta. Ce la metteremo tutta per farcela. È stata una settimana costruita pensando a cosa fare contro Brindisi, ma senza dimenticare cos’è successo a Trento: sarà importante avere la consapevolezza di sapere cosa si può fare meglio per poter andare avanti. Dobbiamo pensare positivo e giocare con fiducia, consapevoli della necessità di aggredire la partita. Viviamo un momento della stagione in cui bisogna essere bravi a incassare per poi restituire qualche colpo. Abbiamo bisogno di essere sempre solidi e con una capacità maggiore di compattarci. Con una classifica così corta e l’equilibrio che caratterizza il nostro campionato, dobbiamo pensare ad uscire al meglio per cercare di fare il meglio possibile: le partite vanno giocate una alla volta”.

