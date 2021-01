Verso Brescia-Cremona, Galbiati: “Brescia imprevedibile senza Burns”

Le parole di coach Galbiati in vista del derby che la Vanoli Cremona giocherà in casa di Brescia:

“Penultima partita del girone d’andata contro Brescia che è stata costruita con ambizioni importanti di classifica, hanno avuto tanti piccoli intoppi durante il girone d’andata, coppa compresa. Hanno da poco cambiato allenatore e sono contento di trovare sui campi Maurizio Buscaglia, ottima persona e ottimo coach ha già portato qualcosa del suo stile, non ancora il 100% della sua pallacanestro ma sicuramente in questa settimana ci hanno lavorato.

Vengono da tre vittorie in campionato, hanno perso Burns che in serie A sposta tanto e ciò li renderà ancora più imprevedibili. Hanno molta fisicità, taglia e talento. Noi veniamo da una settimana di lavoro in cui siamo stati tutti insieme, solita grande risposta dei miei ragazzi e speriamo di giocare nel miglior modo possibile”.

