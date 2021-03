Verso Cantù-Cremona, Piero Bucchi: “Con la Vanoli dovremo essere solidi per tutti e 40 i minuti”

La compagine canturina, che in settimana si è separata dal centro britannico Kavell Bigby-Williams, contro la Vanoli andrà alla ricerca del terzo successo consecutivo tra le mura amiche. In casa, infatti, capitan Andrea La Torre e compagni sono reduci da due successi consecutivi contro Varese e Treviso.

«Nonostante la sconfitta, la squadra viene da una buona gara – ha dichiarato Bucchi in sede di presentazione – ma con Cremona dovremo riuscire a essere più solidi per tutti i 40 minuti; non che a Trieste non lo siamo stati, però nel finale abbiamo sbagliato dei tiri aperti che non dovevamo sbagliare e che ci avrebbero potuto far vincere la partita. Tuttavia, a mio avviso stiamo migliorando sia in consistenza che in solidità».

«Già da martedì scorso il gruppo ha ripreso ad allenarsi con grinta, trasformando la nostra arrabbiatura per l’esito della gara con Trieste in energia positiva, quindi le scorie ce le siamo tolte. Sin da subito, dunque, ci siamo concentrati su Cremona, un’avversaria molto atletica e con talento. Non solo: ha la capacità di trovare diversi giocatori che, nell’arco di una partita, possono segnare tanto. Hommes, Mian, Poeta: la Vanoli può contare davvero su tanti protagonisti. Starà a noi difendere bene, facendo di tutto per contenere i loro break, perché sono bravi a realizzare tanti canestri uno in fila all’altro».