Gli arbitri provano a giustificare il non fischio su Ja Morant nella giocata decisiva tra Denver e Memphis

Rodney Mott, arbitro principale della gara tra Denver Nuggets e Memphis Grizzlies, ha provato a spiegare perché non hanno fischiato fallo di Nikola Jokić su Ja Morant nella giocata che avrebbe potuto dare la vittoria ai texani con i due liberi trasformati della stella di Memphis.

Official Rodney Mott on the non-call @JaMorant's last drive: "On Morant’s drive to the basket, the defender, Jokic, jumps vertical and maintains a legal guarding position. There was no foul on the play."

The 2-minute report released tomorrow can say if it was wrong.

— Drew Hill (@DrewHill_DM) March 13, 2021