VIDEO: Ben Simmons segna una tripla da lontano e i fan NBA lo trollano

Apparentemente ogni estate la star NBA dei Philadelphia 76ers, Ben Simmons, pubblica i suoi video che mostrano il suo miglioramento nel tiro, facendo sperare che abbia finalmente affrontato la sua più grande debolezza. L’offseason 2021 non è diversa, ma questa volta i tifosi NBA non credono più all’hype.

Durante l’ultima partita di Chris Johnson Hoops a Los Angeles, il point-forward dei Sixers è stato avvistato mentre si allenava con altri giocatori NBA come Ja Morant, Aaron Gordon, Darius Bazley, Tyrese Maxey e Jaren Jackson Jr. Sorprendentemente, la superstar NBA Ben Simmons ha segnato una tripla da molto lontano, generando la reazione di tantissimi tifosi.

Ecco alcune reazioni dei fan che lo trollano pesantemente:

Ben Simmons still sucks pic.twitter.com/suUeeKOT00 — jmrobach (@jrobach3) August 23, 2021

Im not buying ben simmons shot until he do it in the nba Lmaooooo y’all can m miss me with allat — coby (@papiluv_) August 23, 2021

Ben Simmons pick-up game and gym shooting videos are top-three dumb, bad Twitter sports content. Right up there with Skip. — Stephen Andress (@StephenAndress1) August 23, 2021

I promise if anyone retweets or praises that vid of Ben Simmons “balling” you are getting unfollowed, followed by a bitch slap. — Trey Sheets (@SheetsTrey) August 23, 2021

You know it’s august when the Ben Simmons shooting videos come out — Jamie (@Jamie2Swaggy) August 23, 2021

La superstar NBA Ben Simmons ha deciso di non andare alle Olimpiadi con l’Australia per provare a segnare qualche tripla in più con i Sixers il prossimo anno. Ogni estate le premesse ci sono ma poi si arriva ai playoff e la musica non cambia. Ormai a Philadelphia sono stanchi di lui per questo motivo. Stiamo parlando di uno che è probabilmente il miglior difensore dell’NBA ma che è quasi inutile offensivamente parlando, se si tratta di fare un canestro. Questa sarà davvero la volta buona per il classe 1996 australiano?

