VIDEO: Fontecchio MVP di Utah ma i Jazz perdono con Minnesota

Anche questa notte Simone Fontecchio è partito in quintetto con gli Utah Jazz contro i Minnesota Timberwolves e anche questa notte ha fatto benissimo, addirittura risultando il top scorer di serata con 16 punti, 5 rimbalzi e 5 assist in 33 minuti e 40 secondi. Purtroppo però non è andata così bene anche alla sua squadra perché la formazione di Salt Lake City ha perso al Target Center di Minneapolis per 101 a 90 contro un Karl-Anthony Towns da 32 punti e 11 rimbalzi.

L’aspetto positivo della prestazione di Fontecchio è che è stata una performance a tutto tondo. Non ha fatto solo canestro, ha anche difeso e messo in ritmo i compagni. La nota negativa è la percentuale da 3 punti perché ha chiuso con 2 su 7 dalla lunga distanza e 6 su 12 dal campo. Di sicuro ha dimostrato di poter fare molto meglio.

Ricordiamo che Simone Fontecchio ha giocato così tanto con gli Utah Jazz contro i Minnesota Timberwolves anche perché ci sono fuori pezzi da 90 tra cui Lauri Markkanen e Jordan Clarkson. La speranza è che l’italiano possa avere questo minutaggio anche quando i due fenomeni torneranno nelle rotazioni degli Utah Jazz o comunque non tanto di meno rispetto ad adesso.

Leggi anche: Dwight Howard scherza sul suo approdo in Europa e fa sognare i tifosi