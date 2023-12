VIDEO: SERATA PAZZESCA per Procida! Career-high in EuroLega

Ieri sera Gabriele Procida ha scritto un pezzo della sua storia in EuroLega con una prestazione davvero eccellente da 22 punti in 23 minuti nella sconfitta contro il Maccabi Tel Aviv in un’Aleksandar Nikolic Hall deserta, visto che gli israeliani giocano i match a Belgrado a porte chiuse, a causa del conflisso israelo-palestinese.

Questo il video della performance del 21enne dove ha dimostrato il suo potenziale con 22 punti contro il Maccabi.

⭐️Career Night for Gabriele Procida⭐️ Trotz der Niederlage: Der 21-Jährige hat mit 22 Punkten gegen Maccabi gezeigt, was für ein Potential in ihm steckt. pic.twitter.com/mGsDK1Kckf — ALBA BERLIN (@albaberlin) November 30, 2023

Nella disastrosa annata di EuroLega dell’Alba Berlino, che fino a questo momento ha vinto solo contro l’Olimpia EA7 Milano di Ettore Messina, il giocatore dei Detroit Pistons è stata forse l’unica nota positiva e di speranza per la squadra tedesca.

Quello che ci auguriamo è che la seconda nota positiva diventi a tendere anche l’altro italiano, Matteo Spagnolo, alla sua prima stagione in EuroLega e che sta facendo un po’ di fatica nell’impatto con la massima competizione europea per club.

In questa stagione Gabriele Procida sta viaggiando a 8,3 punti di media a partita in EuroLega, con anche 1,7 rimbalzi ad allacciata di scarpe. Naturalmente l’augurio è che questi numeri migliorino e si avvicino sempre di più alla doppia cifra di media.

