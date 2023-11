Dwight Howard scherza sul suo approdo in Europa e fa sognare i tifosi

Negli ultimi giorni sono circolati rumors sul possibile approdo di Dwight Howard in Europa: ancora free agent, il centro starebbe pensando a firmare per qualche squadra in EuroLega o in EuroCup (oltre al campionato australiano) per rilanciarsi e tornare in NBA.

Howard ha firmato per un’agenzia, quella dell’ex Orlandina Peppe Sindoni, che si occuperà proprio di cercare per lui un posto in Europa. E nelle scorse ore il giocatore, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia dei Leopards nel campionato di Taiwan, ha confermato queste voci su Instagram con un meme.

“Io mentre parto per oltreoceano per godermi la vita” ha scritto Howard, con un suo video incollato sull’immagine di una barca che sta salpando. Nei commenti i tifosi sognano: tra chi gli dà il benvenuto in Spagna a chi lo implora di firmare in NBL, in Australia, fino a chi gli chiede di tornare a Taiwan.