VIDEO: James Harden finalmente DECISIVO! “Tiro da 4” e 1a vittoria in maglia Clippers

La serie di sconfitte dei Los Angeles Clippers è finita e l’uomo che ne è il principale responsabile, James Harden, ha giocato da eroe questa notte, assicurandosi che la squadra non perdesse la settima gara di fila.

Con la partita del In-Season Tournament NBA contro gli Houston Rockets in parità sul 100 a 100 a 22 secondi dalla fine, i Clippers sapevano di avere un’ultima possibilità di segnare. Inizialmente Harden ha passato la palla a Kawhi Leonard per il tiro vincente, ma The Klaw era strettamente sorvegliato e ha dovuto restituire la palla a Harden.

Harden non ha sprecato l’occasione di dimostrare il suo valore, realizzando la sua tripla in stepback mentre il tempo scorreva verso gli ultimi secondi dell’ultimo quarto. Ancora meglio, il Barba ha subito il fallo per il gioco da quattro punti.

Harden ha realizzato il tiro libero successivo per dare ai Clippers il vantaggio definitivo. Alla fine, la franchigia di Los Angeles si è assicurata la vittoria per 106 a 100 e ha fermato la sua caduta in classifica.

James Harden dei Clippers ha chiuso con 24 punti, oltre a 9 rimbalzi, 7 assist e 1 stoppata. Nella notte è entrato nella storia superando Tony Parker al 19° posto nella classifica degli assist di tutti i tempi dell’NBA.

