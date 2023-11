Ataman INNAMORATO dell’ex EA7 Milano Mitoglou: “È il miglior 4 di EuroLega”

Il Panathinaikos Atene ha sconfitto ieri in casa una delle squadre più in forma in EuroLega, la Virtus Segafredo Bologna. Dopo la partita, coach Ergin Ataman si è detto entusiasta del successo, che è il numero 200 della sua carriera nella massima competizione europea per club. Ataman ha poi dichiarato che l’ex EA7 Milano, Dinos Mitoglou, che ha registrato una doppia doppia da 24 punti e 10 rimbalzi, è il miglior giocatore del torneo nel suo ruolo.

“Tutti i membri della squadra – Jerian Grant, Kostas Sloukas – hanno dimostrato le loro capacità. Dinos, come sempre. Per me è la miglior ala forte di tutta l’EuroLega. E, naturalmente, i lunghi, Mathias Lessort, Aleksander Balcerowski, tutti hanno giocato alla grande. È molto importante vincere due partite nel doppio turno. Abbiamo condiviso i minuti. Spero che continueremo così. È molto importante vincere le partite in casa”, ha dichiarato il coach turco ora sulla panchina dei Greens.

I tifosi dell’EA7 Milano siamo sicuri che concorderebbero almeno in parte con Ergin Ataman perché, nella sua breve esperienza in Italia prima della squalifica per doping, Mitoglou aveva dimostrato di essere veramente un giocatore di un’altra categoria rispetto ai pari ruolo avversari.

