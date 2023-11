La NBA ha obbligato LaMelo Ball a coprire uno dei suoi tatuaggi

Qualche mese fa LaMelo Ball aveva mostrato al mondo un nuovo tatuaggio, molto particolare, sul collo. Due lettere in rosso, LF, che stanno per LaFrance: ovvero il suo secondo nome (sì, si chiama LaMelo LaFrance Ball), diventato nel frattempo anche la sua linea di vestiti.

Il brand LaFrance, fondato nel 2020, vende vari tipi di abbigliamento: dalle T-shirt ai pantaloncini, fino ad arrivare alle scarpe. Ma la NBA ha come propria regola il divieto di tatuarsi loghi di brand, perché potrebbero fungere da sponsorizzazioni “occulte” e non autorizzate. Era stato questo il caso di JR Smith, che qualche anno fa si era tatuato il logo Supreme sul polpaccio ed era successivamente stato costretto a coprirlo, pena una multa ad ogni partita disputata. Ed è ora anche il caso di LaMelo, che proprio nelle ultime partite, compresa stanotte contro Milwaukee, si è presentato in campo con un vistoso adesivo sul collo, atto a coprire il tatuaggio.

“Il tatuaggio sul collo di LaMelo Ball è una chiara violazione delle regole e, per questo, gli è stato richiesto di coprirlo” ha dichiarato il portavoce della NBA Tim Frank.

The NBA is requiring LaMelo Ball to cover a tattoo below his left ear that the league insists violates rules against exposing commercial logos on players’ bodies.

The tattoo, which says “LF”, stands for LaFrancé, the name of Ball's clothing line.

