VIDEO: La Turchia rischia di perdere anche contro l’Islanda ma Biberovic è MIRACOLOSO con il buzzer beater

Tarik Biberovic ha realizzato un buzzer beater con un tiro in sospensione per consegnare alla Turchia una vittoria per 76 a 75 contro l’Islanda nella seconda giornata delle qualificazioni a EuroBasket 2025.

Si è trattato del quarto canestro della partita e dell’undicesimo punto per Biberovic, che fino a quel momento era a 3 su 11 dal campo. L’ala 23enne ha ricevuto il passaggio in entrata dal compagno di squadra del Fenerbahce, Melih Mahmutoglu, e ha battuto la difesa di Jon Axel Gudmundsson con un difficile canestro.

L’Islanda era sopra per 74 a 75 a tre secondi dalla fine grazie a un layup di Gudmundsson. Elvar Fridriksson ha realizzato una tripla per riportare la sua squadra a distanza di tiro dopo essere stata in svantaggio per 74-70 a 44 secondi dalla fine, in una delle numerose rimonte compiute nel corso della partita dopo essere stata sotto di 11 punti (50-39) nel terzo periodo.

Biberovic ha chiuso con 11 punti, mentre Sertac Sanli ha guidato la Turchia con 20 punti e 12 rimbalzi, dopo la sconfitta in trasferta contro l’Italia nel turno precedente. Ercan Osmani ha contribuito con 14 punti e 5 rimbalzi. Martin Hermannsson ha messo a segno 14 punti, 6 rimbalzi e 4 assist per l’Islanda, che ora è 1-1.

