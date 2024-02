Nico Mannion è da poco ritornato in Italia e con i suoi compagni sta cercando di riportare la Pallacanestro Varese in alto in classifica, a caccia di un posto ai prossimi playoff: una maglia che però non ha mai abbandonato è quella della Nazionale italiana, ed insieme a Spissu forma una coppia di playmaker offensivamente molto temibile per le difese avversarie.

L’esterno ex Warriors e Baskonia ha rilasciato un’intervista a Tuttosport dove ha toccato tanti temi, dai suoi problemi di salute di un paio di estati fa al suo difficile passato alla Virtus Bologna, ma in particolare si è soffermato sulla Nazionale e sul rapporto speciale con coach Gianmarco Pozzecco: “È sempre speciale tornare in questo gruppo, la scorsa estate non c’ero ma siamo quasi sempre gli stessi, dei bravissimi ragazzi. Ci alleniamo duramente insieme, ma sempre in modo divertente. Il Poz ci da grande fiducia e la cosa più bella è che ha un rapporto con noi giocatori anche fuori dal campo: trovare un allenatore così è molto difficile, giocare per lui è diverso, è il motivo per cui giochiamo durissimo, lo capisci che ti vuole davvero bene. Le Olimpiadi sono un obiettivo molto importante” – ha dichiarato Nico Mannion – “Il cammino a Porto Rico sarà duro ma noi ci saremo con la testa e fisicamente, lo garantisco. Voglio tornare alle Olimpiadi, a Tokyo è stata una bella esperienza ma eravamo in piena pandemia per il Covid, mi piacerebbe vivere il villaggio olimpico insieme agli atleti più forti del mondo e vivere città e tifosi come non mi è ancora capitato”.

