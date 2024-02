Chi è Guido Valori, il probabile “sfidante” di Petrucci per la Presidenza FIP

Questa mattina Michele Spiezia di storiesport.it ha annunciato che il candidato di FIP Lombardia e Veneto, ma anche di altre meno importanti da un punto di vista politico, per “detronizzare” Petrucci è Guido Valori. Ma chi è colui che dovrebbe cercare di “rubare” il posto a Petrucci nelle prossime elezioni presidenziali?

Guido Valori è un 65enne avvocato romano, ex cestista, docente universitario in “Diritto dello Sport” e “Diritto del Lavoro”, capo della Procura Fip dal ’98 al 2005, fino al 2016 presidente della Commissione tesseramenti della Figc, già procuratore Antidoping nonché membro del Tas di Losanna, ex consulente del Credito Sportivo, nel 2021 consigliere giuridico della Sottosegreteria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport e tanti altri incarichi, come descritto da Spiezia nell’articolo sopracitato.

Insomma, un curriculum niente male per uno che ha vissuto di sport e che conosce benissimo la pallacanestro, avendo a che fare con questo modo da sempre, prima come giocatore e poi come professionista.

Vi invitiamo a leggere l’articolo completo su storiesport.it per approfondire il tutto però ci aspetta un autunno rovente a livello di dichiarazioni, da una parte e dall’altra. Stiamo a vedere se alla fine Petrucci riuscirà a spuntarla anche su Guido Valori.

