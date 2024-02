Luca Banchi è tornato in auge in ambito internazionale da quando la Federazione lettone gli ha affidato la panchina della propria Nazionale: il 25 Marzo 2021 l’ex coach di Montepaschi Siena e Olimpia Milano ha preso in mano una squadra fino a quel momento con un cammino internazionale deludente nonostante un giocatore come Kristaps Porzingis a tenere alta la bandiera lettone.

È appunto da Marzo 2021 che l’allenatore italiano ha cambiato completamente la storia perdente della Lettonia, guidando la sui campi di tutto il mondo a vittorie sorprendenti, con il quinto posto conquistato al Mondiale 2023 a rappresentare il risultato più alto, competizione al termine della quale Luca Banchi è stato anche nominato come miglior coach del torneo: il giornalista lettone Andrejs Silins ha pubblicato una notizia alquanto curiosa su X, mettendo a confronto i record delle migliori nazionali, evidenziando come la Lettonia sia davanti a tutte come percentuale di vittorie da quando l’italiano ha ottenuto il ruolo di capo allenatore; in particolare i baltici guidano la speciale classifica con uno strabiliante record di 22 vittorie e 3 sconfitte (88%), davanti a superpotenze quali Australia (27-4, 87,1%), Germania (32-7, 82,1%) e Spagna (24-8, 75%), da notare come gli USA siano solamente al nono posto (24-9, 72,7%).