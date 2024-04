VIDEO: LeBron James va virale dopo essersi rifiutato di lasciare gara-5 nonostante un infortunio alla caviglia

I tifosi possono interrogarsi su LeBron James e sul suo occasionale linguaggio del corpo quando le circostanze non vanno a suo favore. Ma con i Los Angeles Lakers con le spalle al muro in gara 5 della serie di primo turno contro i Denver Nuggets, James si è dimostrato più sfrontato che mai, rifiutandosi di andare dolcemente in panchina e lasciare la squadra nel momento della difficoltà. Alla fine del terzo quarto, LeBron James, dopo essere atterrato goffamente in seguito a un layup, si è rifiutato di uscire dalla partita nonostante un trauma alla caviglia sinistra.

La stella dei Lakers ha fatto notare a gran voce alla panchina della sua squadra che non c’era alcuna possibilità che uscisse dalla gara, ed è comprensibile che sia così. Dopo tutto, la loro vita nei playoff era appesa a un filo e i Lakers avevano bisogno di LeBron James, nonostante la sua caviglia, per avvicinarsi a una storica rimonta sui Nuggets, campioni in carica. Purtroppo alla fine non è bastato a nulla questo suo grande sforzo, visto il canestro finale di Jamal Murray e l’eliminazione dei Lakers.

LeBron James appeared to tweak his left ankle on that last layup. He is staying in the game after re-lacing his sneakers. Hope he's okay 🙏pic.twitter.com/cGGDpidhoe — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 30, 2024

Speriamo che si sia solo trattata di una storta e che possa rappresentare Team USA senza problemi quest’estate.

