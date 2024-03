VIDEO: mini RISSA tra Utah Jazz e Chicago Bulls! John Collins protagonista

John Collins non ha vissuto il momento migliore della sua carriera quando gli Utah Jazz hanno affrontato i Chicago Bulls guidati da DeMar DeRozan. A circa 9 secondi dalla fine della partita ha avuto uno spiacevole scontro con Torrey Craig e l’assistente Chris Fleming.

Il tutto è iniziato con una colluttazione tra Torrey Craig e John Collins. A catalizzare il conflitto è stato il botta e risposta tra Collin Sexton, Collins e Chris Fleming. Poi, le emozioni hanno avuto la meglio sull’ala degli Utah Jazz, che ha usato la forza bruta su Chris Fleming dei Chicago Bulls. Le panchine di entrambe le squadre hanno iniziato ad alzarsi.

Andre Drummond ha persino iniziato a inseguire Collins. Fortunatamente non è riuscito a raggiungerlo. Il confronto si è rapidamente stemperato quando le teste hanno iniziato a calmarsi negli ultimi secondi. Gli arbitri hanno dovuto rivedere l’incidente per un po’. Hanno assegnato falli antisportivi a Fleming, Craig e Collins.

La partita si è conclusa con i Bulls che hanno sconfitto gli avversari per due punti. Le grandi prestazioni di DeMar DeRozan, Nikola Vucevic e Ayo Dosunmu sono state macchiate da questo sfortunato evento. Anche Collins e Sexton hanno fatto registrare grandi numeri per la squadra, ma non è servito a nulla.

