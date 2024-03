CHE PAURA per Bismack Biyombo! COLLASSA da solo durante un timeout: ecco le sue condizioni

Questa notte si è verificato uno spaventoso incidente sulla panchina degli Oklahoma City Thunder, quando Bismack Biyombo si è improvvisamente accasciato mentre salutava i suoi compagni di squadra e dava loro il cinque in una pausa dell’azione durante la partita contro i Portland Trail Blazers. La cosa positiva è che Biyombo è riuscito a rimettersi in piedi e a camminare verso il tunnel con le proprie forze, anche se la causa dell’improvviso collasso di Biyombo continua a preoccupare i dirigenti dei Thunder.

Bismack Biyombo fell after the previous timeout. Thankfully, he got up on his own and walked off to the tunnel pic.twitter.com/PUWXsPXVTj

Per fortuna continuano ad arrivare buone notizie su Bismack Biyombo. Secondo Brett Siegel, giornalista NBA di ClutchPoints, i Thunder hanno scagionato Biyombo da qualsiasi problema di salute serio, anche se, data la natura preoccupante di un collasso improvviso, la squadra continuerà a monitorare le sue condizioni nella giornata di oggi.

I know this has already been put out by others but I would like to provide an update I just got from Oklahoma City.

Bismack Biyombo has been cleared of any serious health issue after appearing to collapse in front of the team’s bench tonight.

He will continue to be monitored…

— Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) March 7, 2024