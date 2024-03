Giannis Antetokounmpo non sapeva NULLA della disfatta degli Warriors contro i Celtics

Ieri notte i Golden State Warriors si sono rifatti dopo la durissima sconfitta contro i Boston Celtics di domenica, un -52 che ha infranto diversi record negativi. La squadra di Steve Kerr ha infatti battuto i Milwaukee Bucks, un’altra contender, con un netto 125-90, interrompendo la loro striscia di 6 vittorie consecutive. Anche Giannis Antetokounmpo ha preso parte alla gara, il greco era in dubbio fino all’ultimo per un problema al tendine d’Achille ma ha giocato e segnato 23 punti.

Dopo la partita, a Giannis è stato chiesto della voglia di redenzione di Golden State dopo il duro KO contro Boston, ma la star dei Bucks non ne sapeva nulla.

“Hanno perso? Non guardo il basket. Incredibile, bravi i Celtics. Ovviamente quando una squadra del genere perde, specialmente se ha una mentalità vincente, sai che saranno pronti per la prossima partita, si studieranno i video, si prepareranno in allenamento e arriveranno in un certo modo alla partita. Ha senso visto come hanno iniziato la gara oggi, hanno giocato fin da subito molto duro, muovevano la palla molto bene e coinvolgevano tutti. Difendevano, attaccavano e tutti erano sulla stessa lunghezza d’onda. Di solito, quando perdi di 30, 40 o 50 punti, la squadra vuole mandare un messaggio” ha commentato Antetokounmpo.

Quel “non guardo il basket” farà storcere il naso a qualcuno, ma non è la prima volta che Giannis afferma di limitarsi a giocare, senza poi interessarsi all’argomento una volta uscito dal campo. Non possiamo sapere se questo sia vero oppure parte del personaggio, in ogni caso è davvero difficile che per diversi giorni la superstar dei Bucks non sia venuto a conoscenza di una partita a suo modo storica che aveva appena coinvolto quelli che sarebbero stati i suoi prossimi avversari e i principali rivali nella Eastern Conference.

