VIDEO: Nike, le scarpe da ALIENO di Wembanyama stanno per arrivare…

Abbiamo potuto sperimentare in prima persona il talento da alieno di Victor Wembanyama e nessuno è più “al settimo cielo” dei tifosi dei San Antonio Spurs.

Anche se la stagione è stata segnata da un record negativo, San Antonio ha potuto vedere la grandezza iniziale di Wembanyama e ciò che avrà il piacere di osservare per gli anni a venire. Una sneaker firmata potrebbe essere il prossimo obiettivo della scelta numero 1 in assoluto, visto che Nike ha recentemente annunciato un’uscita imminente.

Wembanyama non è nuovo all’essere un atleta Nike, visto che ha firmato un accordo pluriennale con il marchio quando ancora giocava in Francia. Anche se non è ancora stato premiato con il suo signature model, è solo questione di tempo prima di vederlo realizzato.

Durante la stagione regolare Wembanyama ha optato per la colorazione di base bianco/nera delle sneaker, ma per l’All-Star Weekend ha sfoggiato un divertente paio a tema alieno. Il modello si adatta perfettamente alla sua corporatura aliena e Nike ha persino deciso di farne il suo logo personale per il futuro.

Le scarpe hanno attirato l’attenzione degli sneakerhead di tutto il mondo. Data la predilezione di Victor Wembanyama per il modello, era solo questione di tempo prima che Nike gli regalasse la sua colorazione dedicata. Mesi dopo il debutto di queste scarpe durante l’All-Star Weekend, lunedì Nike ha deciso di pubblicare un video dedicato alle Solar Eclipse.

The total eclipse has just begun. 🌕🌖🌗🌘🌑 pic.twitter.com/ihGr5mFzai — Nike Basketball (@nikebasketball) April 8, 2024

Qui di seguito un piccolo spoiler di come potrebbero/dovrebbero essere le scarpe da alieno di Wembanyama:

Wemby’s x Nike Zoom GT Hustle 2 “Alien” 👽 RELEASE INFO: https://t.co/c94lV5Ncya pic.twitter.com/unQKxSUQJO — Sneaker Bar Detroit (@SBDetroit) April 4, 2024

Leggi anche: Dinamo Sassari-Pesaro, riaffiorate VECCHIE RUGGINI tra SACCHETTI e il CEO SARDARA?