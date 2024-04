Il fallo tecnico di Luka Doncic, superstar dei Dallas Mavericks, contro gli Houston Rockets è stato annullato, come riporta l’NBA Official su X. La chiamata tecnica è stata fatta dopo che Doncic ha festeggiato in modo sarcastico la ricezione di un fallo durante la vittoria dei Mavs sui Rockets per 147-136 domenica e alla review hanno valutato non fosse così sarcastica da meritare un tecnico.

Luka Dončić’s (DAL) technical foul at 0:01 of the 1st quarter on 4/7/24 (vs. HOU) has been rescinded upon league office review. — NBA Official (@NBAOfficial) April 8, 2024

Sarebbe stato il 14° fallo tecnico dell’anno per Doncic, ma ora ne ha solo 13 in seguito alla decisione dell’NBA. Questo è particolarmente importante perché 16 falli tecnici comportano una sospensione di una partita.

Doncic ha mancato di poco la tripla-doppia. Alla fine ha chiuso con 37 punti, 12 assist e 9 rimbalzi. È stato un altro sforzo eccezionale, nonostante Dillon Brooks abbia giocato una difesa aggressiva contro Luka per tutta la partita. Kyrie Irving ha comunque guidato Dallas: la stella dei Mavs ha segnato 48 punti nella vittoria.

I Mavericks hanno mostrato una chimica impressionante per tutta la gara di domenica. L’affiatamento è stato un punto di riferimento per tutta la stagione ed è migliorato nelle ultime settimane, con i Mavs che hanno vinto 14 delle ultime 16 partite.

Doncic ama giocare a basket ed è spesso visto sorridere in campo. Quest’anno si è anche sforzato di lamentarsi meno delle chiamate con cui non è d’accordo. Tuttavia, ci sono volte in cui Doncic riceve falli tecnici, come dimostra il suo punteggio di 13 finora.

