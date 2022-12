VIDEO – Un altro finale pazzesco in A2: Tomassini su una gamba sola stende Pistoia e fa gioire Cento

Un altro finale di gara incredibile in Serie A2, dopo quello di qualche giorno fa tra Mantova e San Severo.

Stavolta il bellissimo epilogo in volata si consuma fra Cento e Pistoia. Ospiti che vanno avanti di 2 con una tripla contestatissima di Copeland a pochi secondi dalla fine. Sembra fatta, anche perché i padroni di casa non hanno più timeout. Rimessa veloce per Giovanni Tomassini che, sul -1, si prende un tiro dall’arco difficilissimo, su una gamba sola, che va dentro e regala la vittoria alla Tramec. Breve appendice con la sospensione chiesta dai toscani per trovare un’altra preghiera con 0.3″ sul cronometro: Pistoia però non riesce neanche a tirare e Cento festeggia definitivamente.