Vince Hunter è stato sospeso in via cautelare per doping

A diverse settimane di distanza dalla vittoria dello Scudetto e a pochi giorni dal rinnovo con la Virtus Bologna, Vince Hunter è risultato positivo alla sostanza dopante Carboxy THC. Il test è stato effettuato proprio in occasione di Gara-4 delle finali contro Milano, partita che è valsa il tricolore alle V Nere. È stata quindi disposta una sospensione in via cautelare di Hunter, nei prossimi giorni probabilmente verranno svolti ulteriori accertamenti.

Questo il comunicato ufficiale di NADO Italia, l’organizzazione nazionale antidoping:

La Prima Sezione del TNA, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta Vincent Shamara Hunter (tesserato FIP), riscontrato positivo alla sostanza Carboxy THC, a seguito di un controllo in competizione disposto da NADO Italia, in occasione di “Gara 4 Finale play off LBA Serie A Unipol Sai Virtus Segafredo Bologna – A | X Armani Exchange Milano” svoltasi a Bologna l’11 giugno 2021.