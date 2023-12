Virtus ancora BELLISSIMA, Hackett decisivo: vittoria in rimonta sull’Olympiacos

La Virtus Bologna in Europa è una vera schiacciasassi, alla Segafredo Arena non passa nemmeno l’Olympiacos nonostante un grande primo tempo ellenico. Il risultato finale dice 69-67, con Bologna vittoriosa in rimonta soprattutto grazie ad un Daniel Hackett fantasmagorico nel finale.

La gara si era aperta con uno 0-6 Olympiacos, preludio ad un primo quarto a tinte biancorosse: Cordinier e, nel finale di frazione, 2 liberi di Lundberg avevano poi ricucito fino al 17-19. Anche il secondo quarto però si è aperto con un parziale di 0-8 ospite, con il Pireo a quota +13 più volte, che dava l’impressione di poter dominare anche il secondo tempo. Il primo tempo si è chiuso 28-40, ma nel terzo periodo è partita la rimonta Virtus. Un Cacok alla sua miglior partita stagionale ha accorciato fino a -6, poi i bianconeri sono rimasti incollati agli avversari grazie ai canestri dei soliti Belinelli e Shengelia, arrivando al 30′ sotto 47-55. Dobric e Dunston hanno spinto Bologna a -2 e, dopo una tripla di Larentzakis, prima Hackett e poi ancora Dobric hanno portato la Virtus per la prima volta in vantaggio, con meno di 3′ da giocare. Di nuovo Larentzakis ha pareggiato dalla lunetta, prima che si aprisse una lunga siccità offensiva da entrambe le parti, rotta soltanto da Hackett. Dopo un errore di Williams-Goss da tre punti, l’azzurro ha portato palla dall’altra parte e, con 44” sul cronometro, ha segnato il jumper che ha sbloccato il risultato. Ma non solo, con l’Olympiacos alla ricerca del pareggio ancora Hackett si è preso lo sfondamento su Walkup, recuperando il possesso e spingendo i bianconeri all’11° successo in 15 gare, al secondo posto in EuroLega.

Piccola nota di mercato: Jaleen Smith, dato nei giorni scorsi in partenza in favore dell’arrivo di Cory Higgins, non ha messo piede in campo.

Virtus Bologna: Cordinier 13, Lundberg 5, Belinelli 12, Pajola 3, Smith NE, Dobric 10, Cacok 7, Shengelia 6, Hackett 8, Polonara 2, Dunston 3, Abass.

Olympiacos: Walkup 3, Williams-Goss 2, Canaan 6, Larentzakis 13, Fall 12, Papanikolaou 5, Brazdeikis 5, Peters 7, Petrusev 4, Milutinov 10, Sikma NE, McKissic.