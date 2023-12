Basta biglietti gratuiti a Emily Ratajkowski, la decisione dei Knicks

Un paio di settimane fa la famosissima modella Emily Ratajkowski era apparsa in prima fila al Madison Square Garden per la partita tra New York Knicks e Miami Heat, in compagnia dell’altra top model Irina Shayk. Le foto delle due bellissime ragazze erano state condivise anche dalla stessa NBA sui social. Non era certo la prima volta che Emrata presenziava ad una partita casalinga dei Knicks, come tante altre star dello spettacolo, ma potrebbe essere l’ultima.

Irina Shayk & Emily Ratajkowski courtside pic.twitter.com/qnfOHEf1O7 — New York Basketball (@NBA_NewYork) November 25, 2023

Secondo PageSix, infatti, l’amministrazione del Madison Square Garden Sports avrebbe deciso di smettere di fornire a Ratajkowski biglietti gratuiti per le partite. La modella avrebbe richiesto biglietti in prima fila per una recente partita dei New York Rangers, squadra di NHL, vedendosi però respingere la domanda. Il motivo? Proprio per il suo comportamento durante la partita contro Miami, quando sia lei che Irina Shayk se ne erano andate nonostante mancasse parecchio alla fine della gara. Probabilmente nella decisione del MSG, il cui presidente è James Dolan, owner anche dei Knicks, ha influito anche il risultato finale, con New York che ha rimontato da -21 vincendo la partita.

Insomma Emrata potrà continuare a guardare le partite dei Knicks dal vivo, ma dovrà pagarsi il biglietto dalla prossima volta. “Ad Emily non sono stati offerti i biglietti gratuiti per i Rangers, gli è stato offerto di comprare i biglietti in qualsiasi momento voglia, ed è la benvenuta” ha dichiarato un portavoce del Madison Square Garden.