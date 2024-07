Virtus Bologna, a che punto siamo con il roster 2024-2025?

La Virtus Bologna di Luca Banchi sta in parte ricostruendo il roster per la prossima stagione, anche se ci sentiamo di dire che è abbastanza a buon punto. Diciamo che un buon 70% è stato fatto, mancano alcuni tasselli importanti e qualche giocatore di complemento.

ESTERNI

Sugli italiani ci siamo perché Daniel Hackett, Alessandro Pajola e Marco Belinelli ci sono, più probabilmente verrà aggiunto a complemento del reparto italiani Riccardo Visconti in uscita da Pesaro. Mancano 2 stranieri: una combo guard in stile Iffe Lundberg che può giocare sia con Hackett sia con Belinelli e una guardia pura, com’è stata l’inizialmente Jaleen Smith e poi Rihards Lomazs. Al momento non ci sono grandi nomi, a parte Shabazz Napier, che è più una poing guard che una combo guard. Vediamo cosa accadrà da qui a fine mese su questi 2 slot.

ALI

Questo reparto è potenzialmente completo perché i titolari sono Isaïa Cordinier e Tornik’e Shengelia e i cambi sono Ognjen Dobric e Achille Polonara, con Nicola Akele (ancora da annunciare ma fatto) e Andrejs Grazulis come giocatori da sfruttare prevalentemente in Serie A. Però il serbo potrebbe tornare alla Stella Rossa Belgrado e quindi non è da escludere che si decida di riaprire la ricerca per un’altra ala piccola, eventualmente capace di giocare anche da guardia per qualche minuto durante la partita.

CENTRI

Anche questo reparto è abbastanza completo. Dopo gli addii a Jordan Mickey e Bryant Dunston, Ante Zizic dovrebbe partire titolare e Devontae Cacok dovrebbe essere il suo cambio, anche se non si esclude una modifica nelle gerarchie qualora si riuscisse a trovare un giocatore libero sul mercato a un buon prezzo tra fine luglio e inizio agosto. Inutile nascondersi che questo è il reparto più “problematico” perché il croato non ha fatto bene nei suoi primi 6 mesi a Bologna e Cacok viene da un brutto infortunio. Vediamo se Banchi sarà in grande di rivitalizzare entrambi i giocatori della Virtus Bologna.

Qui le caselle al momento:

X-Hackett-Pajola

Belinelli-X-Visconti

Cordinier-Dobric?-Akele

Shengelia-Polonara-Grazulis

Zizic-Cacok-X